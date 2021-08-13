Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
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Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza

Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAĞITHANE D-100 Karayolu'nda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Mecidiyeköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Perpa Mevkii Mecidiyeköy yönünde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 CBB 99 plakalı otomobil sürücüsü önündeki araçları geçmek için sol şeride girmek istedi. Sürücü, direksiyonu sola kırdığı sırada arkadan hızla gelen bir başka otomobille çarpışmamak için sağa yöneldi. Bu sırada, orta şeritten gelen 41 ADR 186 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil daha sonra 35 AUY 435 plakalı cipe vurdu. Hafif ticari araç savrularak bariyere çarparken, zincirleme kazaya neden olan otomobil bir başka otomobile yandan vurarak sürüklemeye başladı. Her iki otomobil bariyere çarparak durabildi. Aralarında 1.5 yaşında çocuğun da bulunduğu sürücü ve yolcular, zincirleme kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Kağıthane'de D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
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