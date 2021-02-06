Son dakika haberi! Kağıthane'de çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

KAĞITHANE'de geçtiğimiz dün akşam sokak ortasında tartıştığı çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i öldüren Ümit Ö. (37) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, polisteki ilk ifadesinde Yurdal Karademir'i ev arkadaşını dövdüğü gerekçesi ile öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokakta meydana geldi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Ümit Ö. ile Yurdal Karademir Yurdakul sokak üzerinde bir araya geldi. Ümit Ö., Yurdal Karademir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile birlikte Ümit Ö., yanında bulunan kurusıkıdan bozma silah ile Yurdal Karademir'e üç el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Yurdal Karademir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli Ümit Ö.'yü saatler içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde Yurdal Karademir'in ev arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.FOTPĞRAF

Kaynak: Demirören Haber Ajansı