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Kağıthane'de cips dolu kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de cips dolu kamyonet alev alev yandı

Kağıthane'de park halinde bulunan cips dolu kamyonet alev alev yandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de park halinde bulunan cips dolu kamyonet alev alev yandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan cips dolu 34 FA 2509 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki binaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araç şoförü, yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonun alev alev yanması yer alıyor. - İSTANBUL

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