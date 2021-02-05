Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

05.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:47
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

KAĞITHANE'de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KAĞITHANE'de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 36 yaşındaki Yurdal Karademir olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay, saat 22.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde üzerinde, trafiğe kapalı alanda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi üzerine bulunan silahı çıkararak 36 yaşındaki Yurdal Karademir'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karademir, bir otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

 OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karademir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgiler doğrultusunda bölgede arama yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. 


- İstanbul
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Halsey Özcan Deniz Feyza Aktan
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kavga Rusya Mersin Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 23:46:57. #1.14#
title