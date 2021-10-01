Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 Karayolu'nda arızalanarak yol kenarında çekici bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - E-5 Karayolu'nda arızalanarak yol kenarında çekici bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan K. yönetimindeki 34 EJN 446 plakalı otomobil, arıza yaparak yol kenarında çekici bekleyen 58 BH 202 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası Batuhan K. ve beraberindeki Özge Ç. hafif şekilde yaralanırken diğer araçtaki kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yapan araçta gaz kaçağı oluştu

58 BH 202 plakalı otomobilde kaza sonrası gaz kaçağı meydana gelirken itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı. Kazada yaralanan Batuhan K. ve Özge Ç., ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı
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Haber: Kağıthane'de çekici bekleyen arızalı otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı - Haberler
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