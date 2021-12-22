Kağıthane'de çatı yangını
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
KAĞITHANE'de beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangın, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın çatı katında sat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe ve Beşiktaş itfaiye ekipleri cadde üzerine kurularak yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın iki koldan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDUİtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında İsmet İnönü Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Otobüslerde beklemek istemeyen çok sayıda vatandaş yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Çatıdaki yangını gören Bünyamin Basmakçı "Çatıda soba varmış. Sobadan çıkmış yangın. İtfaiye tam zamanında yetişti müdahale etti. Buradaki herkes yangının söndürülmesine yardımcı oldu. İtfaiye yangını söndürdü" dedi. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.- İstanbul