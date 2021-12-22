Kağıthane'de çatı yangını

Yangın, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın çatı katında sat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe ve Beşiktaş itfaiye ekipleri cadde üzerine kurularak yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın iki koldan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDU