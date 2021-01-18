Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
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Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı

18.01.2021 23:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:32
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı

İSTANBUL'da yağan karın ardından gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşandı.

İSTANBUL'da yağan karın ardından gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşandı. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda araçlar yollarda kaldı. Kağıthane'de yolda kalan araç itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde ara sokaklar buz pistine döndü. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklara giren araçlar yolda kaldı. Kağıthane'de bir ara sokağa giren çiğköfteci paket servis aracı buz tutan yolda kaldı. Tüm çalışmalarına rağmen yokuştan çıkamayan sürücü Bayram Şair, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoldaki buzları kırdı. Vatandaşlar da buzlu yola sıcak su döktü. Başka araçlara zarar vermemek için yol kenarına araba lastiği konuldu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu araç itilerek kurtarıldı.

"UÇURUMDAN AŞAĞIYA UÇUYORDUM"Servis şoförü Bayram Şair "Ben çiğköfteci servisiyim. Soğuk hava nedeniyle motorla çıkmadım. Araçla çıktım. Yollar buz tutmuş. Burada kaldım. Uçurumdan aşağıya uçuyordum. Allah razı olsun itfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizi uçurumun kenarından kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Şuan yola çıktım. Tekrar servise devam edeceğim" dedi.


- İstanbul
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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