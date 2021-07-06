Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası verildi
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Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası verildi

Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Kağıthane'deki bir börekçide çıkan, ikisi olayla ilgisi bulunmayan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

Kağıthane'deki bir börekçide çıkan, ikisi olayla ilgisi bulunmayan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır, tutuklu müşteki sanıklar Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunması alınan sanıklar beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fuatcan Yıldırır ve müşteki sanık Kaan Yazıcı'yı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9'ar ay, müşteki sanık Tuncay Baysal'ı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları ceza miktarını dikkate alarak sanıkların tahliyelerine karar veren heyet, üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine hükmetti.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların önceden birbirlerini tanıdıkları ve Tuncay Baysal'ın nişanlısının Kaan Yazıcı tarafından rahatsız edildiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlatılmıştı.

Tarafların 20 Eylül 2020'de saat 20.00 sıralarında anlaşmazlık meselesini konuşmak için bir börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları aktarılan iddianamede, börekçinin önünde tartışan tarafların birbirlerine ateş ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, olayda Kaan Yazıcı ile Tuncay Baysal'ın yanı sıra konuyla ilgisi bulunmayan 2 kişinin de nereden geldiği belli olmayan kurşunlarla vuruldukları ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır'ın "iftira", 2 kişiye karşı "silahla yaralama" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, müşteki sanıklar Kaan Yazıcı ile Tuncay Baysal'ın ise 2 kişiye karşı "olası kastla silahla yaralama" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası verildi - Haberler
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