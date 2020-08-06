Kağıthane'de birçok noktada korona virüs denetlemesi
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Kağıthane'de birçok noktada korona virüs denetlemesi

Kağıthane'de birçok noktada korona virüs denetlemesi Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç: "Çok basit tedbirlerle atlabileceğimiz bir süreç" Denetlemelere 35 ekip katıldı İşletmeler tek tek uyarıldı İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Kağıthane'de işyerlerinde...

Kağıthane'de birçok noktada korona virüs denetlemesi
06.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:44

Kağıthane'de birçok noktada korona virüs denetlemesi

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç: "Çok basit tedbirlerle atlabileceğimiz bir süreç"

Denetlemelere 35 ekip katıldı

İşletmeler tek tek uyarıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Kağıthane'de işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu görüldü. Kurallara uymayan işyeri sahipleri ise uyarıldı.

Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılması istendi. Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Kağıthane'de başlatılan Korona virüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri ve pazar alanları kapsamlı olarak denetlendi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu, telefon bayinin de bulunduğu birçok dükkan ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

Denetlemelere Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara da eşlik etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, maske ve mesafenin korunması için vatandaşlara tek tek uyarılarda bulundu.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, "Hepimiz İçin Sağlık Sloganı" ile denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ekiplerimiz sahada görev aldı. Birçok iş yerinde denetlemelerde bulunduk. Özellikle cezalandırmak amacı ile değil yor göstermek amacı ile denetleme yapıldı. Burada yaşayan hemşerilerimizden koyulan kurallara uymalarını rica ediyoruz. Çok büyük emekler verdik. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Bunlar çok basit şeyler. Bunlara uyalım" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Tedbir amaçlı birçok iş kolunda denetlemelerde bulunduk. Ziyaretlerimizde tedbirlerimizi anlattık. Tedbirlerin daha sıkı olması için çalışıyoruz. Milletimize bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim" açıklamasına yer verdi.

Denetlemelerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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