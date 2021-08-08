Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
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Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kağıthane'de izmarit yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kağıthane'de izmarit yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli K.B.Ç. ve babası R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.B.Ç. tutuklanırken R.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Şirintepe Mahallesi'nde balkonuna sigara izmariti düşen A.Ö., aşağı inerek evlerin camlarına ve balkonlarına bakarak kimin çöpü attığını tespit etmek istemiş, bu sırada K.B.Ç. de evine bakıldığı iddiasıyla aşağı inerek A.Ö. ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönüşen olayda, K.B.Ç., yanındaki bıçakla A.Ö'yü yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan A.Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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