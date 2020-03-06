Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı

06.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:18

Kağıthane'de bir kişi, oturduğu binanın girişinde iş yeri bulunan esnafı tabancayla yaraladıktan sonra evine giderek karısı ve kızına da silahla ateş etti.

Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta, oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan komşusu Bülent Y'yi silahla vurarak yaralayan Şevket Ç. daha sonra evine çıkarak eşi Yeter Ç. ve kızı Selin Ç'yi de silahla yaraladı.

Şevket Ç. olayın ardından kaçarken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA