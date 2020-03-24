Kâğıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
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Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kâğıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

24.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:41
Kâğıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Meydana gelen kurşunlama olayında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki otomobille olayı gerçekleştiren şahıslar her yerde aranıyor.

Olay saat 00.20'de Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Namzet Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye plakası belli olmayan iki araçla sokağa gelen şahıslar iş yerine kurşun yağdırdı.

Uzun bir süre iş yerini kurşun yağmuruna tutturan kişiler daha sonra geldikleri araçlarla olay yerinden hızla kaçtılar. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişide yaralandı. Silah seslerini duyan bekçiler ise şahısları yakalamak için onlara ateş etti.

Sokaktaki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bir vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Diğer iki yaralının da özel araçlarla hastaneye gittikleri öğrenildi.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan kişilerde her yerde aranıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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