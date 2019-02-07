Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (1)
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Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHAKağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA
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