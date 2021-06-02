Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
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Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Kağıthane'de esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Oğulları olay yerinde sinir krizi geçirirken, başından darbe almış halde bulunan kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki gündür park halinde olan 34 SIY 54 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Kağıthane'de esnaf olan Başol Öztürk'e (47) olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm nedeni yapılan incelemeler sonrası belli olacak.

Öte yandan ekipler tarafından yakınlarına haber verilen kişinin olay yerine gelen oğullarının sinir krizi geçirdiği ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü. - İSTANBUL

Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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