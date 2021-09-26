Kağıthane'de bir bekçi, ilişkisi olduğu ileri sürülen kadını öldürdü - Haberler
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Kağıthane'de bir bekçi, ilişkisi olduğu ileri sürülen kadını öldürdü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Kağıthane'de bir bekçi, ilişkisi olduğu ileri sürülen kadını öldürdü

Kağıthane'de ilişki yaşadığı bekçi tarafından vurularak hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de ilişki yaşadığı bekçi tarafından vurularak hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kiralık bir araçla akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'na gelen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerindeki tabancayı çıkaran bekçi, Altıntaş'a birkaç el ateş etti. Açılan ateş sonucu Altıntaş, ağır yaralandı. Daha sonra araçtan inen bekçi, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Nurgül Altıntaş kurtarılamadı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bekçiyi yakaladı.

Bu arada, eşinden boşanmış Nurgül Altıntaş ile bekçinin bir süredir ilişkisi olduğu öne sürüldü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağıthane'de bir bekçi, ilişkisi olduğu ileri sürülen kadını öldürdü - Haberler
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