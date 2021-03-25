Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi

İSTANBUL'da kar en çok Kağıthane'de etkili oldu.

İSTANBUL'da kar en çok Kağıthane'de etkili oldu. Kağıthane'de sürücüler ve işe gitmek için sokağa çıkanlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde özellikle Kağıthane ve çevresinde bastırdı. Kağıthane kısa sürede beyaza büründü. Araçlar da kar altında kalınca işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Bir çok araç yolda kaldı. Yokuşlarıyla ünlü Kağıthane'de yürümekte de zorlaştı. Beyaza bürünün Kağıthane havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı