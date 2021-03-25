Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi

25.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:16
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi

İSTANBUL'da kar en çok Kağıthane'de etkili oldu.

İSTANBUL'da kar en çok Kağıthane'de etkili oldu. Kağıthane'de sürücüler ve işe gitmek için sokağa çıkanlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde özellikle Kağıthane ve çevresinde bastırdı. Kağıthane kısa sürede beyaza büründü. Araçlar da kar altında kalınca işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Bir çok araç yolda kaldı. Yokuşlarıyla ünlü Kağıthane'de yürümekte de zorlaştı. Beyaza bürünün Kağıthane havadan da görüntülendi.


Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi
Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de beyaz esaret havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:16:06. #1.15#
title