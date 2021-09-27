KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU - Haberler
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KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş isimli kadın, evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş isimli kadın, evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürüldü. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakını, Daha 5 yaşında kız çocuğu var biz çocuğuna anlatamıyoruz dedi.

Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki bir otelin önünde bir araya geldi. Burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan 34 DTS 690 plakalı otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Nurgül Altıntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra yaya olarak kaçan bekçi de yakalanarak gözaltına alındı.

Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almaya gelen yakınları olayla ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan Gülağa Sarı, Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı. Evlilik hazırlıklarında istemez, ayrılabilir ama böyle bir şey olamaz. İçeri alınmış ama akıbetini bilmiyoruz biz burada cenazemizle uğraşıyoruz. Daha 5 yaşında kız çocuğu var biz çocuğuna anlatamıyoruz. Şeker hastasıydı sürekli şeker komasına giriyordu. Anneni hastaneye kaldırdık 3-4 gün sonra gelir diyoruz. Devlet görevlisi, benim güvenliğimi korumakla mükellef olan birisi bunu nasıl yapabiliyor. Çocuğun ailesi karşı çıkıyordu yaş meselesinden dolayı. Bunlardan sonra haberimiz oldu kız bizden sakladı. Dün akşam da konuşmaya çağırıyor, kiralık araba tutuyor gidiyor orada kurşun yağdırıyor dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumundan alındı. Nurgül Altıntaş, ilkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığına defnedilecek.

KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU
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Haber: KAĞITHANE'DE BEKÇİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI KONUŞTU - Haberler
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