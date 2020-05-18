Kağıthane'de bazı marketler önünde kuyruklar oluştu
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Kağıthane'de bazı marketler önünde kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul'da bugün ve yarın market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

Kağıthane'de bazı marketler önünde kuyruklar oluştu
18.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:29
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul'da bugün ve yarın market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Kağıthane'de bulunan bazı marketlerini önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Sanayi Mahallesi üzerinde bulunan bir markete müşteriler içeriye sırayla alındı. Bekleyen müşterilerin maske taktıkları görülürken, bazı müşteriler diğerlerinin sosyal mesafeye uymamasından yakındı. Önünde kuyruk oluşan market, çalışanları da zaman zaman kuyruktakilere  sosyal mesafe  uyarısında bulundu.  Alışverişe gelen bir vatandaş "Günlük rutin alışverişe geldik. Yığınak yapmıyoruz evde, ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar almaya geliyoruz. Biten malzemelerimiz var evde birkaç ihtiyacımızı almaya geldik. Herkes aynı şekilde ihtiyaçlarını almaya geliyordur. Mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak, tedbirlerimizi de alarak alışverişimizi yapacağız' 'dedi.

Kuyrukta sırasının gelmesini bekleyen bir  kadın ise  "Hafta içi çalıştığımız için Cuma günü geldiğimizde acayip bir yoğunluk gördüğümden dolayı alışverişimi yapamadım. Ufak tefek bazı alışverişlerim var bugün mecburen çıkmak zorunda kaldım. Maalesef görüyorum ki uyarmak zorunda kalıyorum. İnsanlar kötü bakıyor uyardığım için sosyal mesafe diye bir şey yok, çok üzülüyorum gerçekten. Geldiğime de pişman oldum açıkçası. 'Bugün o kadar kalabalık değildir' dedim ama sokağa çıkma yasağı diye bir şey görmüyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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