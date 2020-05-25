Kağıthane'de bayramlaşma "sosyal mesafe" kuralları çerçevesinde gerçekleşti
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Kağıthane'de bayramlaşma "sosyal mesafe" kuralları çerçevesinde gerçekleşti

Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Kağıthane'de bayramlaşma
25.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:50

Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Koronavirüs sürecinde en ön safta sağlık çalışanları var. Her birine ayrı ayrı görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Öztekin, şunları kaydetti:

"Sizler de bu süreçte çok önemli görevleri yerine getirdiniz. Mahallelerimizin temizlenmesi, sokak ve binalarımızın dezenfekte edilmesi, sosyal yardımların ulaştırılması noktasında sürekli sahada olarak örnek bir mücadele sergilediniz. Bu süreçte ayrıca kendi aranızdaki tedbirlere de uyarak hepimizin sağlığını korudunuz. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara hep birlikte sağlıkla, huzurla kavuşmayı diliyorum."

Bayramlaşmada, tüm çalışanlara lokum ve hijyen malzemelerinden oluşan destek paketi hediye edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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