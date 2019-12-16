Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kağıthane'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

16.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:44
Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de 13 'ta Gürsel Mahallesi'ndeki bir evin önünden 4 çift ayakkabı çalınması olayına ilişkin başlatılan çalışmada şüphelinin Fatih'te ikamet ettiği belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Metin K'yi (30) Cibali Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 60 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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