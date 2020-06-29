Kâğıthane'de asker eğlencesi için tüneli kapattılar
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Kâğıthane'de asker eğlencesi için tüneli kapattılar

İSTANBUL'da, İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencesi devam ediyor.

Kâğıthane'de asker eğlencesi için tüneli kapattılar
29.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:44
İSTANBUL'da, İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencesi devam ediyor. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kağıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı. 

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu. Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor. Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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