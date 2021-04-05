Kağıthane'de asbeste geçit yok
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Kağıthane'de asbeste geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kağıthane'de asbeste geçit yok

İstanbul'un asbest risk haritasını çıkaran ASUD'un Kağıthane Belediyesi'ni denetimde en başarılı belediyeler arasında gösterdiği öğrenildi.

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İstanbul'un asbest risk haritasını çıkaran ASUD'un Kağıthane Belediyesi'ni denetimde en başarılı belediyeler arasında gösterdiği öğrenildi.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin asbest tehlikesinde alarm verdiği uyarısında bulundu. İllerin asbest risk haritalarını oluşturmaya başlayan ASUD, en kalabalık il olan İstanbul'dan başladı. Belediyeler asbest denetimi konusunda 'az riskli', 'riskli' ve 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi. Kağıthane Belediyesi asbest denetimi konusunda ASUD tarafından İstanbul'daki en başarılı 7 belediyeden biri olarak gösterildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bugüne kadar yaklaşık 40 ton asbestli inşaat malzemesi tespit ederek imhasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de asbest tespit çalışması yapabilen sayılı belediyeler arasında gösterilen Kağıthane Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde görevli asbest söküm uzmanları, ilçenin her bir noktasında binaların iç ve çatılarında asbest denetimi yapıyor. Alınan katı numuneler İSGÜM ve TÜRKAK tarafından bu yönde akreditasyonu olan laboratuvara gönderiliyor.

Laboratuvar sonuçları neticesinde binada asbest tespit edilmesi halinde; havaya karışmaması için belediyeye bağlı uzman ekiplerce dikkatli şekilde kırmadan, dökmeden sökülerek istif edilip, özel ambalajlarla paketleniyor. Bu sayede bölge halkının ileride maruz kalabileceği hastalık riskleri önleniyor. - İSTANBUL

Kağıthane'de asbeste geçit yok
Kağıthane'de asbeste geçit yok
Kağıthane'de asbeste geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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