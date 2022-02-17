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Kağıthane'de asayiş uygulaması yapıldı

AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Kağıthane'de asayiş uygulaması yapıldı

Kağıthane'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçları arayarak, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

İmrahor Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan motosikletteki kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği uygulamaya 279 polis katıldı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

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