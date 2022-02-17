KAĞITHANE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Kağıthane'nin, ana cadde ve ara sokaklarında saat 16.00'dan itibaren geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Kağıthane İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Motorize Polis ekiplerinin görev aldığı denetimlere Özel Harekat Polisi de destek verdi. Şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı.

Denetimlerin saat 19.00'a kadar süreceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel