KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı.

EDİRNE (DHA) - KAĞITHANE'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Çağlayan Adliyesi otobüs durağında yaşandı. 58 BH 202 plakalı otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilde bulunanlar dışarı çıkarak çekici beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K.'nın kullandığı 34 EJN 446 plakalı otomobil ise yol kenarındaki otomobile arkadan çarptı. Kazada, 34 EJN 446 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü Batuhan K. ve yanındaki Özge Ç. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise ambulanslarla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların olay yerinden çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI
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Haber: KAĞITHANE'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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