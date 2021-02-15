Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
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Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı

15.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:35
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı

KAĞITHANE'de karlı kaplı ara sokaklarda önce araçlar kaydı, daha sonra tuzlama çalışmaları için tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı.

KAĞITHANE'de karlı kaplı ara sokaklarda önce araçlar kaydı, daha sonra tuzlama çalışmaları için tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı. 

Kağıthane'de kar yağışı ara sokakları karla kapladı. Nurtepe Mahallesin'de bulunan yokuşta aracın biri yana doğru kaydı. Çevrede bulunanların yardımıyla araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini sağladı, araç kaza yapmadan yoluna devam etti. 

Kağıthane'de  başka bir ara sokakta yokuştan önce araçlar kaydı. Araçlar çevrede bulunanların yardımıyla yine kaza yapmadan yoluna devam etti. Daha sonra aynı yokuşa gelen tuz dolu kamyonet karla kaplı yolda kaldı. Bir süre yokuşu çıkmaya çalışan kamyonet daha sonra beklemeye başladı. Çevredeki evlerden bulunan küreklerle, kamyonda bulunan tuz yola döküldü. Kamyonet kaplı yoldan kurtuldu.  

 


- İstanbul
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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