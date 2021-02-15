Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kağıthane'de işlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Bazı vatandaşlar yolu da temizleyerek çıktı. Bazılarına da mahalle sakinleri yardım etti. Karda kayan araçlar elbirliği ile itilerek yola çıkarıldı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar kontrollü olarak yürüdü. İşe gitmek için aracını çıkaran Zafer Abdik, "Ben işe gideceğim. Çocuğumu da teyzesine bırakacağım. Canlı ders var. Aracı çıkarmaya çalıştım. Komşum yardım etti. Siz yardım ettiniz. Sağ olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı