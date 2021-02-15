Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar

15.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:47
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kağıthane'de işlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Bazı vatandaşlar yolu da temizleyerek çıktı. Bazılarına da mahalle sakinleri yardım etti. Karda kayan araçlar elbirliği ile itilerek yola çıkarıldı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar kontrollü olarak yürüdü. İşe gitmek için aracını çıkaran Zafer Abdik, "Ben işe gideceğim. Çocuğumu da teyzesine bırakacağım. Canlı ders var. Aracı çıkarmaya çalıştım. Komşum yardım etti. Siz yardım ettiniz. Sağ olun" dedi.


Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar
Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Ali Çelebi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Fatih Terim Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 09:47:23. #1.16#
title