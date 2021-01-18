KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLAR BUZ PİSTİ GİBİ; SERVİS TAKLA ATTI, SOKAKTA YÜRÜYENLER DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

Sağlık ekiplerinin kayganlaşan yolda yaralıları taşıma çabası... Sedyenin bir ucunda da vatandaşlar tuttu-Karlı kaplı caddede ne araçlar ne yayalar ilerleyebildi.