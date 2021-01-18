KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLAR BUZ PİSTİ GİBİ;  SERVİS TAKLA ATTI, SOKAKTA YÜRÜYENLER DÜŞMEKTEN KURTULAMADI
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KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLAR BUZ PİSTİ GİBİ;  SERVİS TAKLA ATTI, SOKAKTA YÜRÜYENLER DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

18.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:00
KAĞITHANE'DE ARA SOKAKLAR BUZ PİSTİ GİBİ;  SERVİS TAKLA ATTI, SOKAKTA YÜRÜYENLER DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

Sağlık ekiplerinin kayganlaşan yolda yaralıları taşıma çabası... Sedyenin bir ucunda da vatandaşlar tuttu-Karlı kaplı caddede ne araçlar ne yayalar ilerleyebildi.

-Sağlık ekiplerinin kayganlaşan yolda yaralıları taşıma çabası... Sedyenin bir ucunda da vatandaşlar tuttu

-Karlı kaplı caddede ne araçlar ne yayalar ilerleyebildi. 

Özgür EREN/Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,

Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı.

Kaza Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı. İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Görüntü dökümü: ---------------------Olay yeri -Kaza yapan araç-Sağlık ekipleri-Yaralıların taşınamaya çalışılması-Ambulansa konması-Yolda kayan araçlar-Yoldaki vatandaşlar

-Düşen vatandaşlar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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