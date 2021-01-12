Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü

Kağıthane'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apart otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen oteldeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel