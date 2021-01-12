Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü

12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:33

Kağıthane'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apart otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen oteldeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü
Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü
Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü
Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Mesut Bakkal Emre Taşdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:33:09. #1.14#
title