Kağıthane'de apart oteldeki yangın söndürüldü
12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:33
Kağıthane'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kağıthane'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apart otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Boş olduğu öğrenilen oteldeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel