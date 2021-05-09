Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
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Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı

Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, evladı engelli olan anneler için hayatlarında unutamayacakları bir sürprize imza attı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, evladı engelli olan anneler için hayatlarında unutamayacakları bir sürprize imza attı. Başkan Öztekin, Anneler Günü'nde engelli çocuklar tarafından hazırlanmış sembolik hediyeleri annelerine özel olarak teslim etti.

Kağıthane Belediyesi Anneler Günü'nde engelli evlada sahip anneleri motive etmek için farklı bir etkinlik organize etti. Engelli çocukların annelerine özel olarak hazırlanan hediyeleri, bir bir evlerine gidip teslim etti.

"Annem benim süper kahramanım"

Kağıthane Belediyesi, ilk olarak Kağıthane'de yaşayan engelli çocukları alarak annelerinden gizli çekim yaptı. Çocuklara "annen senin için ne anlam ifade ediyor" sorusu yöneltildi. Her çocuk annesi için sembolik bir kavram oluşturdu ve engelli çocuklar kameralara anneleriyle ilgili "benim annem melek, hayatımın süper kahramanı, yıldızı" gibi kelimeler kullanarak, sevgilerini ifade etti.

Daha sonra belediye ekipleri, kameralar eşliğinde bu annelerin kapılarını çalarak, engelli çocuklarının Anneler Günü mesajlarını izletip, sembolik hediyelerini verdi. Annelerin duygu dolu anları kameralara yansırken, mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadı.

Mevlüt Öztekin'den anlamlı mesaj

Hazırlanan video filmin sonunda ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in, "Kaç yaşına gelirsek gelelim, her zaman annelerimizin şefkatine ihtiyaç duyarız. Bu hayattaki en güvenilir limanımız annelerimizdir bizim. Tüm engelleri kalbi ile aşan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü, saygı ve sevgi ile kutluyor, hürmet ile selamlıyorum. Kalbimiz annelerimiz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı
Kağıthane'de Anneler Günü engel tanımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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