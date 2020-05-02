KAĞITHANE'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
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KAĞITHANE'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

KAĞITHANE'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
02.05.2020 03:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:35

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin binayı hemen boşaltması büyük bir faciayı önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sakarya Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura hazırlandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar binayı boşalltı. 

ÇATI KATI ALEV ALEV YANDIKısa sürede alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.  YAŞANANLARI ANLATTI Sokak sakinlerinden Osman Turalı, yaşananları anlattı. Turalı, "Yan binanın sakiniyiz. Tam yatmak üzereydik ki, duman yükseldi, koku aldık. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye biraz geç kaldı. Arkadaşlar yangını söndürmek üzere. Anında binayı boşalttık. Doğalgazı ve elektriği kapattık. Komşulara haber verdik. Çatı katının ahşap ve vernik olmasından dolayı kolay söndürülemedi" dedi.  POLİSTEN SOSYAL MESAFE UYARISI

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen sokak sakinlerine ise polis sosyal mesafe uyarısı yaparak, yangınla ilgili bilgi verdi. Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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