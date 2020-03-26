Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü - Haber
Kağıthane, 3. Sayfa

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü Hurdalık alandaki otomobil yanarak kül oldu Kağıthane'de bulunan hurdalık alanda çıkan yangın sonucu bir araç yanarak kül oldu.

26.03.2020 07:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:41
Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Hurdalık alandaki otomobil yanarak kül oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan hurdalık alanda çıkan yangın sonucu bir araç yanarak kül oldu. Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın saat 22.30'da Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan hurdalık alanda meydana geldi. İddiaya göre hurdalık alanda bulunan araç bilinmeyen sebepten dolayı yanmaya başladı.

Araçtan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa süre içinde müdahale etti. Yanan araçta zarar meydana geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Haber
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı Haber
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Haber
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haber
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haber
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Didem Soydan Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kağıthane'de alev alev yanan otomobil küle döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 08:17:02. #1.15#
title