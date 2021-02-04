Kağıthane'de alev alan park halindeki bir otomobilde hasar oluştu
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Kağıthane'de alev alan park halindeki bir otomobilde hasar oluştu

04.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:08
Kağıthane'de alev alan park halindeki bir otomobilde hasar oluştu

Kağıthane'de alev alan park halindeki bir otomobil hasar gördü.

Kağıthane'de alev alan park halindeki bir otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta park halinde bulunan 25 HD 180 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin ön kısmını sardı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürüp araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu araçta hasar meydana gelirken polis, aracı tiner dökerek ateşe verdiği iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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