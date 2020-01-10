Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı - Haber

Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı

Kağıthane'de akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın, silah kabzasıyla başından yaralandı.

10.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:39
Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı

'de akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın, silah kabzasıyla başından yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Aslan Gazi Caddesi'nde Recep G, aralarında husumet olduğu öğrenilen yeğeni Mustafa G'nin dükkanına geldi.

Yeğeninin dükkanda olmadığını öğrenen Recep G, bunun üzerine yeğeninin eşi Nurcan G. ile kavga etti. Recep G, yanındaki silahın kabzasıyla kavgayı ayırmaya çalışan Hatice S'nin başına vurdu.

Hatice S. yaralanırken, kavgayı gören mahalleli polis ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hatice S'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Recep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler