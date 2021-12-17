Son Dakika | Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 71 şişe kaçak içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 71 şişe kaçak içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "bir kişinin oto tamir dükkanında imal ettiği kaçak alkolü araçla sattığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Aracın A.B'ye ait olduğunu tespit eden polis, Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki kahvehane önünde görülen araçta arama yaptı. Aramada, 1 boş içki şişesi muhafaza altına alındı.

Şüphelinin üst aramasında ise sürekli çalar vaziyette cep telefonu ve çok sayıda asma kilit anahtarı bulundu.

Şüpheli A.B'nin alınan ifadesi doğrultusunda, aynı mahallede bulunan Çınarlı Sokak'taki oto tamir atölyesine düzenlenen baskında çeşitli marka ve türlerde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bir belge veya ruhsatın tespit edilememesi üzerine iş yeri, olay yerine gelen Kağıthane Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son Dakika | Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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