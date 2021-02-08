Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı
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Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı

08.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:29
Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini arttırmak adına bir dizi projeyi hayata geçirdi.

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini arttırmak adına bir dizi projeyi hayata geçirdi. Türkiye, Hayvan Hakları Yasası'nın Meclis'e gelmesini konuşurken, Kağıthane'de buna paralel olarak belediye tarafından sokak hayvanları yararına birçok proje hayata geçirildi.

Belediye ekipleri sokak hayvanlarını kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak adına 671 adet yeni kedi ve köpek evleri konumlandırırken her gün 250 farklı besleme noktasına mama ve su bırakıyor. Ayrıca 2256 hayvan severe mama desteğinde bulunuldu. Türkiye'de çok az belediyede var olan Hayvan Ambulansı da tam donanımlı hale getirildi.

Belediye'ye bağlı veterinerlik ekipleri 18 ayda sokak hayvanlarının 7 bin 392'sini tedavi ve muayene, 1.821'ini kısırlaştırma ve numaralandırma, 5 bin 348'ini kuduza karşı aşılama yaptı. Muayene ve tedavisi tamamlanan tüm sokak hayvanlarını yeniden yaşadığı doğal ortamına geri bırakırken, 96'sı sahiplendirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hayvan severlere, Kağıthane'ye tam teşekküllü bir hayvan rehabilitasyon merkezinin yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Öztekin 'Can Dostlar Ofisi' adını alacak yeni rehabilitasyon merkezinin yerinin Arıcılar Mevkii olacağını söyledi. Proje taslağı tamamlanan Can Dostlar Ofisi, yakında temeli atılıp yıl içinde hizmete sunulacak.


Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı
Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı
Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı
Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı
Kağıthane'de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
D: Gerçekse bravo emeği geçenlerden allah razı olsun
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