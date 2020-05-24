Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti
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Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Kağıthane'de 65 yaş üstü park ve bahçelere akın etti
24.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:41

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlarsa bayramın birinci gününde kendilerine ayrılan saatlerde dışarıya çıktı. Güzel havanın da etkisiyle 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelerde hava aldı. Kağıthane Belediyesi de park ve bahçelere gelen 65 yaş üstü vatandaşları hem uyardı hem de ikramda bulundu.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlarsa kendilerine ayrılan saatlerde bayramın birinci gününü dışarıda geçirdi. Park ve bahçelere akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Güzel bir gün geçiren vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kağıthane Belediyesi'de park ve bahçelere gelen 65 yaş üstü vatandaşlara hem koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu hem de ikramlarda bulundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de ileri yaştaki vatandaşların yanına gelerek bayramlarını kutladı.

BAŞKAN ÖZTEKİN : "BÜYÜKLERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ"

65 yaş ve üstü vatandaşları Hasbahçe'de ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu bayramda ileri yaştaki vatandaşları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi. İleri yaştaki vatandaşların açık havanın tadını çıkardığını belirten Başkan Öztekin, "Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün büyüklerimiz park ve bahçelerde vakit geçiriyorlar. Biz de bugün onları yalnız bırakmayalım istedik. Sosyal mesafe ve maskeyi de kullanarak sevdikleriyle buluşmaları adına imkan sağlamış olduk. Burada maske ve dezenfektan ihtiyacı olanlara ikram ediyoruz. Bugün bayram, lokum da ikram ettik her birisine. Ellerin öpüyoruz, gönülden ellerinden öpüyoruz. Önümüzdeki bayramlarda da Allah bir arada olmayı nasip etsin. Bugün bütün park, bahçe ve meydanlarımız büyüklerimize açık. Dilediklerince kullanabilirler. Havada bugün oldukça iyi ve güneşli. Az önce ziyaret ettiğim vatandaşlar güneşleniyor veya gölgede oturuyor. Onlar içinde farklı bir gün oldu, farklı bir bayram oldu" ifadelerini kullandı.

KUVVET : "DOĞAYLA BULUŞUP NEFES ALIYORUZ"

Haftada bir kere dışarı çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini belirten 68 yaşındaki Muharrem Kuvvet, "Haftada bir kere dışarı çıkıyoruz. Bu çok iyi oldu. Doğayla buluşup nefes alıyoruz. Hasbahçe'ye gelip tur atıyoruz. Spor yapıyoruz. Sağ olsunlar belediyemizin ikramları var, birbirimizle bayramlaştık" şeklinde konuştu.

OCAK : "BİZİ UNUTMADIKLARI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

65 yaşındaki Mustafa Ocak, Kağıthane Belediyesi'nin ikramları sayesinde unutulmadıklarını anladığını söyledi. Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirten Ocak, "Evde çok bunaldık. Haftada bir kere dışarı çıkmak çok iyi geliyor. Bugün bizim bayramımız aslında, çifte bayram yapıyoruz. Böyle ikramları görünce mutlu oluyoruz. Bizim gibi yaşlıları unutmadıkları için mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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