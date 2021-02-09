Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
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Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

09.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:58
Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

KAĞITHANE'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

KAĞITHANE'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akademi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan 47 yaşındaki Güner Tekin isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı. İncelemenin ardından Tekin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Gökmen

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