Kağıthane'de 5 Katlı Binada Yangın

İSTANBUL (AA) Kağıthane'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Hürriyet Mahallesi Çamaltı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.