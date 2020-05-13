Kağıthane'de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuklar parkta yoğunluk oluşturdu Kağıthane'de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuklar parkta yoğunluk oluşturdu Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından 0-14 yaş grubu 4 saatliğine dışarıya çıktı.

Kağıthane'de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuklar parkta yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından 0-14 yaş grubu 4 saatliğine dışarıya çıktı. Parklar çocuklarla dolup taşarken, yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bugün 0-14 yaş grubuna bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülen çocukların neşesi yüzleri güldürdü. Salıncakta sallanan çocuklar, "Çok mutluyuz, evde sıkılmıştık. Tayyip amca izin verdi dışarıya çıktık. Oynuyoruz" dedi. Vatandaşlar ise, "Çocukları dışarıda görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, salgının bir an önce bitmesi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kağıthane Sadabad Parkı'nda ise çocuklar doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar bisiklet sürerken bazıları da halı sahada top oynadı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA