Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
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Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı

29.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:30
Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı

Kağıthane'de belediye ekipleri korona virüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından itibaren, şehirde vatandaşlara 3,5 milyondan fazla maske ve 350 bin kolonya dağıttı.

Kağıthane'de belediye ekipleri korona virüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından itibaren, şehirde vatandaşlara 3,5 milyondan fazla maske ve 350 bin kolonya dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele Kağıthane'de de kararlılıkla sürdürülüyor. Kağıthane Belediyesi temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra sosyal destekleriyle de vatandaşın sağlığını korumak adına sahada dört koldan mücadele ediyor.

Kağıthane Belediyesi başlattığı kampanya ile internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlara maske ve kolonyayı ücretsiz olarak evlerine kadar teslim ediyor. Korona virüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından itibaren belediye, şehirde vatandaşlara 3,5 milyondan fazla maske ve 350 bin kolonya dağıttı.

Vatandaşlar belediyenin internet sitesinde bulunan talep formunu doldurarak maske ve kolonyaya ücretsiz şekilde sahip olabiliyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Virüse karşı dünyada geliştirilen aşılar normal günlerimize bir an önce dönmek için umutlarımızı arttırıyor. Biz de bu süreci hızlandırmak adına tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve kolonya temininin yanı sıra talepte bulunmaları halinde binalarını dezenfekte ediyor, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyoruz. Pandemi sürecinde 54 bin ailemize temel gıda malzemelerinden oluşan erzak paketlerimizden dağıttık" şeklinde konuştu.

Kağıthane'de küçük yaştaki çocukların maske kullanmasını teşvik etmek amacıyla da, belediye ilçedeki meslek liseleriyle iş birliği yaparak çizgi film karakterli maske üretimine destek veriyor. - İSTANBUL

Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
Kağıthane'de 4 milyondan fazla maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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