İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHAKağıthane'de daha önce boşaltılan 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Kağıthane'de daha önce boşaltılan 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia ederken, binanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 23.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı binada meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre madde bağımlıları tarafından kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Binanın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, 4 katlı binayı etkisi altına alan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatı katına sıçradı. itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BOŞ BİNA ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 02:13:31. #1.15#
title