Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
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Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandıİSTANBUL(İHA)- Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı.

22.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:05
Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

İSTANBUL(İHA)- Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı. Yangında ekiplerin müdahale ettiği sırada dairede bulunan tüp patlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor .

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
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