22.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:52

Kağıthane'de 4 katlı binanın en üst katı alev alev yanarak küle döndü

Söndürme çalışmalarında sırasında dairede bulunan tüp patladı

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daire çıkan yangında alev alev yandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüp patlarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar ise itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç sayesinde yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüpün patlaması, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın itfaiyenin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA