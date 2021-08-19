Kağıthane'de 3 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Kağıthane'de 3 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kağıthane'de 3 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de 3 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de 3 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçış anları kameraya yansıdı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde 3 Ağustos günü 3 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, şüpheli şahısların girdikleri evlerden (5) adet telefon, 1 adet oyun cihazı, 2 adet kol saati, 1 adet altın bileklik ve 600 TL nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Detaylı saha çalışmaları ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde A.Y.(27) isimli şahıs araç ile birlikte Salı günü Bağcılar Demirkapı mahallesinde yakalandı.

Çalışmaların devamında, A.Y. isimli şahıs ile birlikte bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen R.G ve K.K isimli şüpheliler, Güngören gerçekleştirdikleri farklı bir suç dosyasından dolayı 15 Ağustos günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı anlaşıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan A.Y isimli şahıs dün adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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