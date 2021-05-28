KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI

? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı.

? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı. İlki geçen yıl Emniyetevleri Mahallesi'nde açılan Millet Kıraathanesi'nin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde hizmete başladı. Hamidiye Gençlik Merkezi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nin içinde 10 bine yakın kaynak kitap bulunuyor.

Hamidiye Gençlik Merkezi'nin önünde yapılan açılış programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

150 ÖĞRENCİ AYNI ANDA DERS ÇALIŞABİLECEK

Hamidiye Millet Kıraathanesi'nde 150 öğrenci aynı anda ders çalışabilecek, araştırmalarını yapabilecek. Kıraathane, özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak. İçerisinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor.

Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da pandemi sonrası normal dönemde yer bulacak.

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

Kıraathane'nin yer aldığı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde ayrıca Çocuk Yuvası ve Yaşlılar Evi de var. Böylece üç kuşak aynı anda tek bir merkezde hem çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak hem de birbirleriyle iletişim kurarak sosyalleşecek.

Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi:

'Geniş ve ferah bir ortama sahip olan mekanımız ile misafirlerimizin bilgisayar destekli araştırmalarını yapabilmelerini, Wi-Fi hizmeti ile bilgiye hızlı ulaşmalarını ve ödevlerini güvenilir kaynaklar üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Toplantı odamızla grup ödevleri ve çeşitli toplantılar için imkan sağlıyor, ders çalışırken çeşitli ikramlar sunarak zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak nezih bir ortam sunuyoruz.'

'MİLLETİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç da 'Milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah daha iyi projeleri de sizin hizmetinize sunarız. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Projeyi çok beğendim. Mahalle sakinlerimiz, gençlerimiz de sonuçtan memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ise 'Kağıthane'de 2 yıl içinde birçok proje, açılış gerçekleşti. Biz böyle açılışları, hizmetleri gördükçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kağıthane'deki yol arkadaşları olarak çok mutlu oluyoruz. Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. Bisiklet yolu projesi de devam ediyor, gençlerimiz o projeyi de merakla bekliyor. İlçemize ayrı bir değer katacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı