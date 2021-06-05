KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de ikisi kız dört şüpheli sitenin kapalı otoparkından 2 motosiklet çaldı.

KAĞITHANE'de ikisi kız dört şüpheli sitenin kapalı otoparkından 2 motosiklet çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkına önceki gün 00.20 sıralarında gelen ikisi kız dört şüpheli park halindeki 2 motosikleti çalıp kaçtı. Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. U.Ç. ve V.Ş. isimli 2 şüpheli Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan parkta gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemeye sevk edilirken, hırsızlık anları kameralara yansıdı. Öte yandan şüphelilerin polisteki ifadelerinde kız arkadaşlarını evlerine bırakmak için motosikletleri çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
KAĞITHANE'DE 2 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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