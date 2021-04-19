KAĞITHANE'DE 2 AYRI KIRAATHANEYE BASKIN; 48 KİŞİYE 173 BİN 450 LİRA CEZA

KAĞITHANE'de koronavirüs tedbirleri kapalı olması gereken saatlerde açık olan 2 ayrı kıraathaneye baskın düzenlendi.

KAĞITHANE'de koronavirüs tedbirleri kapalı olması gereken saatlerde açık olan 2 ayrı kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskınlarda içeride bulunan 48 kişiye 173 bin 450 lira para cezası kesildi. Baskın anları da kameraya yansıdı. Kağıthane Sultan Selim ve Çeliktepe Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ve bu gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan 2 ayrı kıraathaneye düzenlenen baskında içeride oyun oynayan 48 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden 166 bin 512 lira para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahipleri E.A. ve N.G.'ye iş yeri açma ve kapama saatlerine riayet etmemekten 6 bin 938 lira olmak üzere toplamda 173 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı