Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Zeki GÜNAL İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de otomobil ve arazi aracı çarpıştı. Arazi aracının tekerleğinin koptuğu kazada yaralanan olmazken trafikte bir süre aksama yaşandı. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağlayan'da dün saat 15.45 sıralarında iki sokağın kesiştiği yolda ilerleyen arazi aracı ve otomobil çarpıştı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, arazi aracı ve otomobilde hasar oluştu. Sürücüler, araçlarını yolun kenarına çekmeye çalışırken, arazi aracının tekerleği koptu. Yolun ortasında kalan arazi aracı nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Çekicinin gelerek otomobilleri kaldırmasıyla trafik normale döndü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.