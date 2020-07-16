Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı
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Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı Kağıthane'de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele düzenlenen programla anıldı.

16.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:17

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele düzenlenen programla anıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında saat 15.00'de ilçe meydanında fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesini konu alan fotoğraf sergisi, açık alanda her yaştan vatandaşın izlenimine sunuldu.

Saatler 21.00'i gösterdiğindeyse yine aynı alanda anma programı gerçekleştirildi. Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Mısırlı Hafız Muhammed Recep'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; dualar, günün önemini belirten konuşmalar, belgesel ve film gösterileriyle devam etti. Kağıthane Belediyesi tarafından alanda katılımcılara ayrıca sosyal mesafe kuralına uyularak çay, çorba ve pilav gibi ikramlarda da bulunuldu. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Öztekin verdikleri kahramanca mücadele için gazilere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"Biz 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız"

15 Temmuz unutulursa hainlerin tekrar saldırmak isteyeceklerini dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Her birisini dün gibi hatırlıyoruz. Nasıl bunları yapmışlar diye kendimize soruyoruz. Biz 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız. Unutursak şayet tekrar milletimize hain bir gecede tekrar saldırıda bulunmak isterler. O yüzden her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz " diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminde Kağıthaneli 8 vatandaş şehit, 24 vatandaş gazi olmuştu.

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

Kaynak: İHA

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